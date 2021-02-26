Son dakika haberi... Moskova'da S-400 taşıyan araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı - Son Dakika

Son dakika haberi... Moskova'da S-400 taşıyan araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı
26.02.2021 00:57
Son dakika gelişmesine göre Rusya'nın başkenti Moskova'da S-400 hava savunma sistemlerini taşıyan araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da S-400 hava savunma sistemlerini taşıyan araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mojaysk karayolunda S-400 hava savunma sistemlerini taşıyan konvoy zincirleme kazaya karıştı. Rusya Savunma Bakanlığı yaşanan kaza ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, kazada araçların yavaş seyrinden dolayı büyük bir hasar oluşmadığı görüldü. - MOSKOVA
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