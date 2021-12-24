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Son dakika gündem: Yeni yıl öncesi itfaiyecilerden hasta çocuklara "Noel Baba" sürprizi - Son Dakika

Son dakika gündem: Yeni yıl öncesi itfaiyecilerden hasta çocuklara "Noel Baba" sürprizi

24.12.2021 19:14

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya'nın başkenti Moskova'da itfaiye ekipleri, Noel Baba kostümleriyle hasta çocukların yeni yılını kutladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da itfaiye ekipleri, Noel Baba kostümleriyle hasta çocukların yeni yılını kutladı.

Moskova'daki Morozovskaya Şehir Çocuk Klinik Hastanesi'nde Moskova İtfaiye Kurtarma Merkezi ve Moskova Havacılık Merkezi tarafından tedavi gören çocuklar için yeni yıl öncesi etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, itfaiye ekiplerinden Noel Baba kostümü giyen 50 kişi, hastanenin çatısından özel ekipmanlarla inerek, pencerelerden hasta çocukların yeni yılını kutladı.

Hastanede bulunan çocuklar da "Noel Baba"lara el salladı.

Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği etkinlikte, hayvan kostümleri giyen sokak tiyatrocuları, yeni yıl şarkıları söyleyerek dans etti.

Moskova Belediyesi Sivil Savunma, Acil Durumlar ve Yangın Güvenliği Departmanı Müdür Yardımcısı Andrey İvanov, burada yaptığı açıklamada, etkinliğin önemine işaret ederek, "Çocuklar buna çok seviniyor ve canlanıyor. Çocukların yaşadığı duygularını biz de yaşıyoruz." dedi.

Morozovskaya Şehir Çocuk Klinik Hastanesi Başhekimi Valeriy Gorev de hastanede 2 binden fazla çocuğun bulunduğunu belirterek, "Noel Bayramı öncesi pozitif enerjiyle çocukların olumlu duygularına, gülüşüne ve iyileşmesine sebep olanlara içten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gorev, söz konusu etkinliğin hastanede her yıl düzenlendiğini dile getirdi.

"Çocukların bir an önce iyileşmelerini diliyoruz"

Moskova İtfaiye Kurtarma Merkezi'ndeki psikolog Larisa Korneeva, AA muhabirine, "tarif edilemez" bir duygu yaşadıklarını belirterek, "Noel Bayramı öncesi hastanede bulunan çocuklara, bu bayramı yaşatmak istedik. Bu çocuklar, şehir hayatını göremiyor, çam süsleyemiyor. Dolayısıyla, bu etkinlik çocuklar için sürprizdir." dedi.

Çocuklara moral ve umut vermeye çalıştıklarını dile getiren Korneeva, onların bir an önce iyileşmelerini ve ailesiyle birlikte bayramı kutlamalarını diledi.

İtfaiyeci Aleksandr Vasilyev, bu etkinliğe her yıl katıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yaptığımız işin amacı, çocuklarda bayram ve mucize hissini yaratmaktır. Çünkü çocuklara bayramda moral vermek gerekiyor. Aslında amacımız, sadece çocukları değil, anne babaları da desteklemektir. Çünkü çocuğu hasta olan anne babanın morali düşüktür."

"Bugün güzel bayram yaşadık"

Hastanede bulunan anne Elena Rıbakova, bu etkinliğe katılmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Bugün güzel bayram yaşadık. Çocuklar bu etkinliği heyecanla bekledi. Bizim de hoşumuza gitti. Anneler bana kalırsa çocuklardan daha fazla buna sevindi." dedi.

Hastanede kutlamayı seyredenlerden Elizaveta Kojuhova, itfaiye kurtarma ekiplerince düzenlenen etkinliğin eğlenceli olduğunu dile getirerek, çocukların bir an önce iyileşeceği umudunu paylaştı.

Vasilisa Komınina da yakınlarının sağlıklı ve mutlu olması için dua ettiğini dile getirdi.

Son dakika gündem: Yeni yıl öncesi itfaiyecilerden hasta çocuklara Noel Baba sürprizi
Son dakika gündem: Yeni yıl öncesi itfaiyecilerden hasta çocuklara Noel Baba sürprizi
Son dakika gündem: Yeni yıl öncesi itfaiyecilerden hasta çocuklara Noel Baba sürprizi
Son dakika gündem: Yeni yıl öncesi itfaiyecilerden hasta çocuklara Noel Baba sürprizi
Son dakika gündem: Yeni yıl öncesi itfaiyecilerden hasta çocuklara Noel Baba sürprizi
Son dakika gündem: Yeni yıl öncesi itfaiyecilerden hasta çocuklara Noel Baba sürprizi
Son dakika gündem: Yeni yıl öncesi itfaiyecilerden hasta çocuklara Noel Baba sürprizi
Son dakika gündem: Yeni yıl öncesi itfaiyecilerden hasta çocuklara Noel Baba sürprizi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yeni yıl öncesi itfaiyecilerden hasta çocuklara 'Noel Baba' sürprizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Yeni yıl öncesi itfaiyecilerden hasta çocuklara "Noel Baba" sürprizi - Son Dakika
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