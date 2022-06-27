Son dakika haberi! Moto kurye ile tartışan otomobil sürücüsünden silahlı saldırı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Moto kurye ile tartışan otomobil sürücüsünden silahlı saldırı

27.06.2022 01:58
Son dakika haberi! Moto kurye ile tartışan otomobil sürücüsünden silahlı saldırı

Son dakika haberi... ANKARA Demetevler'de otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı moto kuryeye silahıyla saldırdı.

ANKARA Demetevler'de otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı moto kuryeye silahıyla saldırdı. Silahlı kuryenin moto kuryeyi darbettiği olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Ankara Demetevler'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü moto kuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Olay sonrası motor kurye, sürücüyle konuşma amacıyla otomobili takip etti. Moto kuryenin peşinden geldiğini fark eden otomobil sürücüsü durarak moto kurye ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrası, otomobil sürücüsü üzerinde taşıdığı silahı moto kuryeye doğrulttu. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün, moto kuryeye önce silahıyla vurduğu ve sonra ise kafa attığı görülüyor. Çevredeki vatandaşlar araya girmeye çalışırken, silahlı sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Dakikalarca darp edilen moto kuryeyi araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıdı. Olay sonrası silahlı sürücü, polise ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


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Ankara'da bir otomobil sürücüsü silahının kabzasıyla tartıştığı moto kuryenin başına vurdu Ankara'da bir otomobil sürücüsü silahının kabzasıyla tartıştığı moto kuryenin başına vurdu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Moto kurye ile tartışan otomobil sürücüsünden silahlı saldırı - Son Dakika

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