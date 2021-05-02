Son dakika haberi: Motorlu kuryeler düzenleme istiyor, hız baskısı ölüme neden oluyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Motorlu kuryeler düzenleme istiyor, hız baskısı ölüme neden oluyor

02.05.2021 13:22

Son dakika habere göre Korona virüs nedeniyle çok fazla tercih edilen online telefon alışverişi, motorlu kuryelerin iş temposunu arttırdı.

Korona virüs nedeniyle çok fazla tercih edilen online telefon alışverişi, motorlu kuryelerin iş temposunu arttırdı. Hızlı teslimat baskısı pandeminin başından beri birçok kuryenin ölümüne sebep olurken, kuryeler işletmelerin ve vatandaşların duyarlı olması için çağrıda bulundu.

Pandemi nedeniyle çalışma şartları ağırlaşan, can ve iş güvenliği olmadan teslimat yapan motorlu kuryeler sorunları için bir araya geldi. Vatandaşlardan hız baskısına son, işletmelerden ise sigorta için destek bekleyen Diyarbakır Kuryeler Derneği üyeleri telefon uygulamalarındaki hız puanlamasının kaldırılması gerektiğini söyledi.

"Mesleki yeterlilik belgesi şartı gelsin"

Diyarbakır Kurye Derneği Başkanı Veysel Başkalaycı, kuryelerin hayatının puanla kıyaslanmaması gerektiğini vurgulayarak mesleki yeterlilik belgesi şartı getirilmesini istediklerini kaydetti. Başkalaycı, "Diyarbakır'da dernek kurma amacımız, kurye arkadaşlarımızla birlik beraberlik içerisinde aynı çatı altında toplanmamız için. Birlik olalım diye böyle bir şeye kalkıştık. Ama ne yazık ki gel görelim ki Diyarbakır'da birlik beraberliğimize uyacak kimse olmadı. Çok kısa zamanda sağ olsun bizleri yalnız bırakmayan arkadaşlarımız da oldu, ama resmi kayıtlarımıza göre Diyarbakır'da 400'ün üzerinde kurye mevcut ancak bunlardan 30'u bize üye. Biz herkesin bizim yanımızda olduğunu görmek istiyoruz. Sorun sıkıntılarımıza gelirsek müşterilerimizden bayağı sıkıntılıyız, acele gelsin diyorlar. Pandemi sürecinde Türkiye genelinde 207 arkadaşımızı kaybettik, herkesten ricamız acele ettirmeyin kuryeye. 10 dakika geç gelsin kimse 10 dakika ile bir şey kaybetmeyecektir, 10 dakika aç kalmakla bir şey olmayacaktır. Bizim hayatımız önemli bedenimizle, emeğimizle para kazanan insanlarız. Bizler kendi çabamızla bir yerlere gelmeye çalışıyoruz, lütfen sizlerden ricam trafikte kesinlikle saygı istiyoruz. Bizi görmezden gelmeyin, trafikte fark edin bizi sizde dikkatli olun. Motosiklette bir araçtır, üzerindekiler birer candır. Herkesin evinde bekleyen annesi, babası, çoluğu, çocuğu var, ona göre hareket edelim, davranalım. Herkesten ricam bizleri artık fark edin sorunlarımız güvenlikçiler site yönetimi herkesin aynı mantıkla hareket etmesi zorumuza gidiyor. Herkesin tek düşüncesi var, sitemizde hırsızlık olayları oluyor, ayakkabı çalınıyor, kuryeler hırsız değildir. Kuryelere hırsız gözüyle bakmayalım. Kuryelere hırsız gözüyle bakan yanlış düşünüyor, benim gözümde çünkü adam canı pahasına sabahtan akşama kadar 10-12 saat motorun üstünde kefeni cebinde geziyor. Sizin ayakkabınıza herhangi bir eşyanıza tenezzül edecek insanlar değil, hiçbir şekilde kuryelere bu şekilde bakmayalım. Kuryeler unutmayın ki, yeri geldiğinde ilaç, yemek getiren, hayat kurtaranlardır. Yani bizim değerimiz bilinsin bizi görsünler devlet yetkileri de bizi görsün devletten de isteklerimiz var. Özellikle mesleki yeterlilik belgesini istiyoruz. İnsanlara hizmet vermekle yükümlüyüz, kendimizi zorunlu hissediyoruz. Elimizden geldikçe hızlı çabuk gitmeye çalışıyoruz. Hızlı gel demeye gerek kalmıyor. İnsanlar da artık kafada aynı durum düşünce inşallah sipariş gelir, hızlı gelsin 10 puan vereceğim. İşletmenin de suçu var bakın bu siparişte hızlı gidin adam 10 puan verecek eğer kuryenin canı 1 puan kadar değerli değilse kuryenin çalışmanın anlamı yoktur" dedi.

Diyarbakır'da motor kuryeliği yapan Ahmet Özçelik ise iş kazasından dolayı sigortasının olmasının büyük bir avantaj olduğunu diğer arkadaşlarının sigortasız çalışması problemler yaşatabildiğini kaydederek işletme yetkililerine çağrıda bulundu. Özçelik, "Geçen haftalarda kazadan ötürü izinliyim, iş görmemezlik raporumu aldım. Kuryelerin bu konu da hassasiyetli davranmasını istiyoruz, sigorta girişlerinin yapılması gerekiyor. Çalışmıyorum ama çalışıyormuşum gibi yine ücretimi alıyorum. Sigortalı olduğum için iş görmemezlik raporu ile devam edebiliyorum. İşletme bu konuda hassasiyet gösterebiliyor, çünkü sigortalıyım geri döndüğümde bir işim olacak beni çıkarma gibi bir durumu olamaz. Yani sen kaza yaptın, başka bir eleman alacam diye bir durum yok, bir de ayrıyeten hassas davranmaları gereken başka konu da kurye arkadaşlarımız yeterince çaba gösteriyor bunları görmeleri gerekir. Sigortasız çalıştığımız zaman herhangi bir tazminat, sağlık kişilik hakkımız olmuyor. Ne ücret talep edebiliyoruz ne herhangi bir tazmin hakkımız bulunmuyor. İşte bizim derneğimizin amacı tüm kurye arkadaşlarımızla bir arada olarak birbirlerine destek vermesi, işletmeleri en azında karşımıza alabiliriz. Biz burada onlar için sesimizi duyurmak adına buradayız, bir arada olursak birbirimizi, desteklersek çok daha güzel yarınlara beraber çıkabiliriz" diye konuştu.

-İHA-

Son dakika haberi: Motorlu kuryeler düzenleme istiyor, hız baskısı ölüme neden oluyor
Son dakika haberi: Motorlu kuryeler düzenleme istiyor, hız baskısı ölüme neden oluyor
Son dakika haberi: Motorlu kuryeler düzenleme istiyor, hız baskısı ölüme neden oluyor
Son dakika haberi: Motorlu kuryeler düzenleme istiyor, hız baskısı ölüme neden oluyor

Koronavirüs, Diyarbakır, Sigorta, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Motorlu kuryeler düzenleme istiyor, hız baskısı ölüme neden oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Bütün aile kahroldu! 10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti Bütün aile kahroldu! 10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti         
15:50
Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural         
15:34
Kuyumcular çarşısına dadanan hırsızlar, bir kum çuvalıyla yakayı ele verdi Kuyumcular çarşısına dadanan hırsızlar, bir kum çuvalıyla yakayı ele verdi         
15:05
Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı         
13:58
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti         
13:01
Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?         
12:32
Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti         
12:19
Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler         
11:30
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak         
10:41
Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar         
10:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı         
10:29
TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı         
08:15
Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri         
07:24
Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada         
01:54
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı         
00:17
Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme         
17:08
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 16:24:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Motorlu kuryeler düzenleme istiyor, hız baskısı ölüme neden oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement