Son dakika haberi! Motosiklet araca çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık hali girişinde 17 yaşındaki Samet Aslan yönetimindeki motosiklet hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Samet Aslan hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep'in Nizip ilçesi D-400 karayolu fıstık hali girişinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. 17 yaşındaki Samet Aslan yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Samet Aslan 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Üniversitesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP