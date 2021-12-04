Son dakika haberi... MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI SİTENİN GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir sitede yaşanan motosiklet hırsızlığı kameralara yansıdı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir sitede yaşanan motosiklet hırsızlığı kameralara yansıdı. Olay dün akşam saat 21.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi 1517 sokaktaki Sultan Evleri Sitesi'nde yaşandı. Sitenin bahçesine giren şüpheli, Necmi Ç.'ye ait park halindeki motosikleti alarak, yaya olarak sitenin dışına çıkararak gözden kayboldu. Bir süre sonra motosikletin yerinde olmadığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Hırsızlık anı siteye ait güvenlik kameralarına da yansıdı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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