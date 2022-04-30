Motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahıs, yolda karşılaştığı husumetlilerinin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahıs, yolda karşılaştığı husumetlilerinin saldırısına uğradı

30.04.2022 17:10

Motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahıs, yolda karşılaştığı husumetlilerinin saldırısına uğradı Ankara'da motosiklet hırsızlığı yaptığı ileri sürülen bir kişi, husumetli olduğu iki kişinin saldırısına uğradı.

Motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahıs, yolda karşılaştığı husumetlilerinin saldırısına uğradı

ANKARA - Ankara'da motosiklet hırsızlığı yaptığı ileri sürülen bir kişi, husumetli olduğu iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan birisinin tekme ve tokatlarla dövdüğü kişiye, "seni polislerin eline biz verdik" demesi dikkat çekerken, korku dolu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir şahıs yolda husumetli olduğu iki kişi ile karşılaştı ve aralarında tartışma yaşanmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Yolda karşılaştığı iki şahsın tekme ve tokatlarından kaçan ve hırsız olduğu ileri sürülen kişi cadde üzerindeki bir pastaneye sığındı. Pastanede devam eden kavga çalışanların korku dolu anlar yaşamasına neden olurken, saldırganlardan birisinin tekme ve tokatlarla dövdüğü kişiye, "seni polislerin eline biz verdik" demesi dikkatleri çekti. Yaşanan korku dolu anlar ise pastane çalışanının cep telefonu kamarası tarafından kayda alındı.

Motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahıs, yolda karşılaştığı husumetlilerinin saldırısına uğradı
Motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahıs, yolda karşılaştığı husumetlilerinin saldırısına uğradı
Motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahıs, yolda karşılaştığı husumetlilerinin saldırısına uğradı
Motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahıs, yolda karşılaştığı husumetlilerinin saldırısına uğradı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahıs, yolda karşılaştığı husumetlilerinin saldırısına uğradı - Son Dakika


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