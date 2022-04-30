Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

30.04.2022 09:21
Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haberi: Arnavutköy'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı.

Arnavutköy'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Yaralı motosikletli hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. Yol ağzında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda motosikletli araçtan savrularak yere düştü. Yere düşen motosikletli yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameraya yansıdı. - İSTANBUL

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Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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