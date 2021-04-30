Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü.

Kaza, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Davutlar yolu üzeri Nazilli Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin S. yönetimindeki 23 AF 129 plakalı Peugeot marka otomobil, Davutlar Mahallesi'nden Kuşadası merkez istikametine seyir halinde ilerlediği esnada, iddiaya göre şerit değiştiren Ali Başaran yönetimindeki 09 PZ 714 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Başaran metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 74 yaşındaki Ali Başaran burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN