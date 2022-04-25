Son dakika haberi: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

25.04.2022 18:42
Son dakika haberi: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika haberler: Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kaza 17 Nisan günü Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan T. idaresindeki 01 BKR 59 plakalı otomobil, Bülent Angın Bulvarı istikametinden gelirken, Mustafa B. yönetimindeki 80 LP 940 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulup yere düşerek yaralandı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yaralı olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. - ADANA

Son dakika haberi: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haberi: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haberi: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haberi: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haberi: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

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Otomobil, Çukurova, Nisan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika


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