Son dakika haberi: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. 1.Cadde üzerinde seyir halinde olan Ahıska Türkü Sait Şakirova (32) yönetimindeki 16 AVD 417 plakalı motosiklet, petrol istasyonundan cadde üzerine çıkış yapan Dursun Zeybek (28) yönetimindeki 16 KKK 82 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen Sait Şakirova ve arkasındaki Hamza Gamzayev (20) ile otomobilin sürücüsü Dursun Zeybek ve 2 yaşındaki kızı Elif Zeybek yaralandı. Kazanın şaşkınlığı ile otomobilden inen Zeybek, aracın el frenini çekmeyi unuttu. Geri kayan araç, yerde yatan yaralılara ulaşmadan vatandaşlar tarafından durdurulunca facia teğet geçti. 4 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde otomobile yandan çarpan motosikletteki yolcunun havalanarak otomobilin arkasına düştüğü, el freni çekilmeyen otomobilin geriye kaydığı, sürücü ve vatandaşların aracı son anda durdurup yaralıya çarpmasını engellediği görülüyor.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA