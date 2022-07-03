Son dakika haberi! Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

03.07.2022 15:15
Son dakika haberi! Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Son dakika haberleri: Motosiklet kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Belediye işçisi Sabri Taş, Balıkesir'in Karesi İlçesine bağlı Kabakdere Mahallesinde toprağa verildi.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Belediye işçisi Sabri Taş, Balıkesir'in Karesi İlçesine bağlı Kabakdere Mahallesinde toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz gün Ören Mahallesi Altınyol Caddesinde motosikleti ile giden Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından Sabri Taş, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Burhaniye Devlet Hastanesi Morguna konan Taş'ın cenazesi bu gün doğum yeri olan Kabakdere Mahallesine götürüldü.

Genç işçinin cenazesi öğlen namazı sonrası gözyaşları arasında Kabakdere mezarlığında toprağa verildi. Balıkesir'in Karesi İlçesine bağlı Kabakdere Köyündeki cenaze törenine, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcıları Murat Yazgan ve Tamer Midilli, daire müdürleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile mahalle halkı katıldı.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Genç yaşta kaybettiğimiz çalışma arkadaşımıza Allahtan rahmet; acılı ailesine, Kabakdere Köyüne, belediyemize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı Cennet Olsun" dedi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Bandırma'da eski eşini vurdu, ardından intihar etti Bandırma'da eski eşini vurdu, ardından intihar etti Burhaniye Emniyeti, kural tanımayan motosikletlere göz açtırmıyor Burhaniye Emniyeti, kural tanımayan motosikletlere göz açtırmıyor
Kaynak: İHA

Burhaniye Belediyesi, Ören Mahallesi, Motosiklet, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 15:21:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement