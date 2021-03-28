Son dakika haberleri... Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı

28.03.2021 11:09

Son dakika 3. sayfa haberine göre Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı Seyir halinde epilepsi nöbeti geçirip tel bariyerlere çarparak savrulan Meltem B.

Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı

Seyir halinde epilepsi nöbeti geçirip tel bariyerlere çarparak savrulan Meltem B.: "Görüntüleri izleyince yaşadığıma şükrettim"

"Tek hatırladığım şey gözlerimi açtığımda polislerin başımda olmasıydı"

"Motosiklet sürmeyeceğim artık, hayatımdan daha önemli değil"

ANTALYA - Antalya'da motosikletiyle seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirip bayılan ve üç kez ölümden kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü Meltem B., "Tek hatırladığım şey gözlerimi açtığımda polislerin başımda olmasıydı. Görüntüleri izleyince ben bile çok korktum. Motosiklet sürmeyeceğim artık. Yaşamamdan daha önemli değil" dedi.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 07 AOS 554 plakalı motosikletin sürücüsü Meltem B. (39), trafiğin yoğun olduğu bulvar üzerinde seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi. Kontrolünü kaybeden sürücü önce kontrolsüz şerit değiştirirken solundaki bir araca sıfır mesafede yaklaşıp son anda sağa kaçtı, ardından kontrolsüz şekilde sol şeride geçip çift yönlü bulvarın orta bölümündeki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü önce korkuluklara, ardından yere düştü. Korkuluklar sayesinde karşı taraftan gelen aracın altında kalmaktan kurtulan kadın, arkadan gelen bir cipin altında kalmaktan da sürücünün dikkati sayesinde son anda kurtuldu. Cip santimler farkıyla yerde yatan sürücünün yanından geçip durmayı başardı. İhbarının ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrıldı. Kazayı hafif yaralarla atlatan Meltem B., ambulansta tedavi altına alındı. Meltem B.'nin epilepsi nöbeti geçirdiğini ancak iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmedi.

Nöbet ve kaza anı araç kamerasında

Sürücünün yaklaşık 500 metre boyunca seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdiği ve ölümden döndüğü anlar, bir araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün sürekli şerit değiştirdiği, bir süre sonra ise alt geçitte yine şerit değiştirerek demir korkuluklara çarpması ve ardından araçların altında kalkmaktan son anda kurtulması yer aldı.

"Tek hatırladığım şey gözlerimi açtığımda polislerin başımda olmasıydı"

Kazanın halen şokunda olduğunu belirten Meltem B., o anları İhlas Haber Ajansına anlattı. Gündelik bir işe gittiğini ancak kaza anını hiç hatırlamadığını belirten Meltem B," Biraz gittiğimi hatırlıyorum. Düşünce içerisindeydim, kötü düşünceler nöbet geçirmeme sebep oldu. Bu üçüncü nöbetim oldu. En son motosikleti sürerken hatırlıyorum ama gerisi yok bende. Ne çarpma anı, ne de düşme anı. Hatırladığım tek şey, gözümü açtığımda polislerin başımda olmasıydı" dedi.

"Görüntüleri izleyince ben bile korktum"

Kaza anına ait görüntüleri izleyince kendisinin dahi korktuğunu ifade eden Meltem B., "Gerçekten 'Allah korumuş' dedim. Bariyerlere çarpmışım, yere savrulmuşum. Bir cip benim arkamdan geliyormuş, son anda kurtulmuşum. Kötü bir kaza olmuş. Motosiklet sürmeyeceğim artık. Yaşamamdan daha önemli değil. Motosiklet de kazadan sonra binilmeyecek halde" diye konuştu.

"İşsizlik en büyük sıkıntım"

Meltem B., 6 ay önce özel bir bankada çay servisi yaptığını ve bankanın kapanmasıyla birlikte işsiz kaldığını dile getirdi. Kaza sonrası vücudunda kalıcı bir hasar olmadığını aktaran Meltem B, "İşsizlik en büyük sıkıntım. Bu zamana kadar böyle nöbet falan geçirmiyordum. " ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı
Son dakika haberleri... Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı
Son dakika haberleri... Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı
Son dakika haberleri... Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı
Son dakika haberleri... Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı
Son dakika haberleri... Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı
Son dakika haberleri... Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı
Son dakika haberleri... Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı
Son dakika haberleri... Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı
Son dakika haberleri... Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı
Son dakika haberleri... Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı
Son dakika haberleri... Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı

Motosiklet, Epilepsi, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Motosiklet kullanırken bayılıp ölümden dönen kadın o anları anlattı - Son Dakika


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