Son dakika haberi... Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Son dakika haberleri... DÜZCE(İHA) – Düzce'de motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, C.G. idaresindeki 81 DZ 404 plakalı Renault marka otomobile Aydınpınar Caddesi'nden Osman Nuri Sokağa girdiği sırada sollama yapan Murat T. idaresindeki 81 EL 376 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkada yolcu olarak bulunan Metin T. yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler motosiklet sürücüsü Murat T. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Metin T.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Aydınpınar Caddesi, Renault, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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