Son dakika haberi | Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi - Son Dakika

Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

BURSA - Bursa- Ankara yolunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza Bursa Ankara yolu Çitli Mahallesi girişinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine doğru 60 HJ 880 plakalı otomobille seyir halinde olan Ömer Ç (24), ile aynı istikametten giden Abdulkadir Yazar yönetimindeki 16 KDR 62 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede kaldırılan Yazar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ile araçta bulunan ailesi uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadığı görüldü. Kazada maddi hasar alan araç ile motosiklet ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.