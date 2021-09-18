Son dakika haber! Bursa'da motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

BURSA'da, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Fikret Özbek (63), ağır yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Nigar Uslu (42), yönetimindeki 16 PD 47 plakalı kamyonetle akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada, Fikret Özbek'in kullandığı 16 KMT 47 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola düşen Özbek, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özbek, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonet sürücüsünün sağ şeritte seyir halindeki motosiklete yandan çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.