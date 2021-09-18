Son dakika haberi: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

BURSA'da, Nigar Uslu'nun (42) kullandığı kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Fikret Özbek (63), ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. Nigar Uslu yönetimindeki 16 PD 47 plaka kamyonet, akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada Fikret Özbek'in kullandığı 16 KMT 47 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Özbek, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere kamyonetin şerit değiştirdiği ve sağ şeritte seyir halinde olan motosiklete yandan çarptığı anlar yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.