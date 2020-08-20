Son dakika haberi... Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı kamerada - Son Dakika

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı kamerada
AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Şuhut ilçe merkezi Mahmut köyü yolundaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği açıklanmayan ciple motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosiklet devrilirken üzerindeki sürücü ise yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.