Son dakika haberi... Motosiklet, TIR'a çarptı 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası TIR sürücüsü gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Akçay Caddesi'nde meydana geldi., Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olan Mehmet Topuz idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.K. yönetimindeki 55 GV 869 plakalı TIR'ın dörsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Topuz ile arkasında yolcu konumunda bulunan Ali Karaduman yola savruldu. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Akçay Caddesi'ni trafiğe kapatarak önlem aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Topuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Karaduman ambulans ile Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Topuz'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, TIR sürücüsü A. K. gözaltına alındı. Caddenin araç trafiğine kapanması sonucu araç kuyruğu oluştu, sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. çalışmalar sonucu cadede trafik akışı 1 saat sonra normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.