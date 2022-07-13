Son dakika haberi: Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

13.07.2022 12:30
Son dakika haberi: Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yakınlarının düğününden dönen Dursun Kara yönetimindeki motosiklet Seyirtepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ve motosiklette bulunan Hatun Kara ve Ali Delikara yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Dursun Kara, İskilip, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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