Son dakika haberi... Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

18.05.2022 01:02

Gelen son dakika haberine göre Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralıANTALYA Antalya'da motosikletin yaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

ANTALYA Antalya'da motosikletin yaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın Ö. idaresindeki 07 DJV 59 plakalı motosiklet yoldan karşıya geçmeye çalışan Ferhat Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Akın Ö. ve yolcu olarak bulunan Barış A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Motosiklet sürücüsü o anları şöyle anlattı: "Normal seyir halinde ilerlerken önüme bir yaya atladı. Duramadım. Çok hızlı değildim. Yayaya çarpmam ile beraber motorun dengesini kaybederek arkadaşım ile beraber yere düştüm" dedi.

Son dakika haberi... Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
Son dakika haberi... Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
Son dakika haberi... Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
Son dakika haberi... Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Motosiklet, Muratpaşa, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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