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Son dakika haberi... Motosikleti ile bozuk yola giren alkollü sürücü hastanelik oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Motosikleti ile bozuk yola giren alkollü sürücü hastanelik oldu

30.08.2021 13:08

Son dakika haberler... Motosikleti ile bozuk yola giren alkollü sürücü hastanelik oldu 3 tekerlekli motosikleti bile düşmesine engel olamadı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 tekerlekli motosikletiyle seyir halinde olan alkollü şahıs, yolun bozuk tarafına girince düşerek hastanelik oldu.

Motosikleti ile bozuk yola giren alkollü sürücü hastanelik oldu

3 tekerlekli motosikleti bile düşmesine engel olamadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 tekerlekli motosikletiyle seyir halinde olan alkollü şahıs, yolun bozuk tarafına girince düşerek hastanelik oldu.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Ç. isimli alkollü vatandaş, cadde üzerinde 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle seyir halindeyken, yolun bozuk kısmına girdi. Daha sonra dengesini kaybeden vatandaş, motosikletinden düşerek başını kaldırıma vurdu. Alkollü sürücünün düşerek yaralandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ekipler, alkollü şahsı hastaneye götürebilmek için dakikalarca dil döktü. Alkollü şahsın ayakta durmakta güçlük çekmesi ise dikkat çekti. Ardından ambulansa alınan Zeki Ç. tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, 3 tekerlekli motosiklet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi... Motosikleti ile bozuk yola giren alkollü sürücü hastanelik oldu
Son dakika haberi... Motosikleti ile bozuk yola giren alkollü sürücü hastanelik oldu
Son dakika haberi... Motosikleti ile bozuk yola giren alkollü sürücü hastanelik oldu
Son dakika haberi... Motosikleti ile bozuk yola giren alkollü sürücü hastanelik oldu

Atatürk Caddesi, Kocaeli, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Motosikleti ile bozuk yola giren alkollü sürücü hastanelik oldu - Son Dakika


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