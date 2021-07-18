Son dakika haberi... Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Son dakika gündem haberi... MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Zafer D. (10), motosikletin çarpması sonucunda yaralandı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Zafer D. (10), motosikletin çarpması sonucunda yaralandı. Kaza saat 17.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle Horozköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Barbaros kavşağı istikametine seyir halinde olan R.T. yönetimindeki 59 ZH 051 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Zafer D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı. Çocuğa ilk müdahaleyi kazayı gören vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerini müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Zafer D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.



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