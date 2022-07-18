Son dakika haberi: Motosikletin çarptığı yaya hastanelik oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Motosikletin çarptığı yaya hastanelik oldu

18.07.2022 13:01
Son dakika haberi: Motosikletin çarptığı yaya hastanelik oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 55 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 55 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kulu ilçesi Ahmet Baran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen M.G.'ye (55), ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı motosiklet çarptı. Kazanın ardından iyi olduğunu söyleyen M.G., kendisine çarpan motosiklet sürücünün gitmesini istedi. Bir süre sonra gittiği yerde rahatsızlanan M.G., çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis ekipleri, olay yerinden ayrılan motosiklet sürücüsüne ulaşmaya çalışıyor. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Motosikletin çarptığı yaya hastanelik oldu - Son Dakika

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