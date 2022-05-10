Kilis'te motosiklet yaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Kilis'te motosiklet yaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

10.05.2022 21:25

Kilis'te motosiklet yaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Kilis'te, motosikletin yaya çarpması sonucu yaya olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı.

Kilis'te motosiklet yaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

KİLİS - Kilis'te, motosikletin yaya çarpması sonucu yaya olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi Çevreyolu üzerinde yabancı uyruklu İbrahim Aişe yönetimindeki 79 MA 3570 plakalı motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan bayancı uyruklu Muhammed Kebi'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yolun karşı tarafına düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. Motosiklet sürücüsü İbrahim Aişe, ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden yabancı uyruklu Muhammed Kebi, otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan çevre yolu ölen Muhammed Kebi'nin cesedinin kaldırılmasından sonra trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kilis'te motosiklet yaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kilis'te motosiklet yaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kilis'te motosiklet yaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kilis'te motosiklet yaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kilis'te motosiklet yaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kilis'te motosiklet yaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kilis'te motosiklet yaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kilis'te motosiklet yaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kilis'te motosiklet yaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Motosiklet, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te motosiklet yaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te motosiklet yaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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