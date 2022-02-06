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Son dakika haberi! Motosikletin traktöre çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haberi! Motosikletin traktöre çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında

06.02.2022 18:42
Son dakika haberi! Motosikletin traktöre çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde yola aniden çıkan traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yola aniden çıkan traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yolda hızla ilerleyen Mehmet Uludağ yönetimindeki 27 AHP 130 plakalı motosiklet yola aniden çıkan traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet Uludağ olay yerinde hayatını kaybetti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

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Mehmet Uludağ, Gaziantep, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Motosikletin traktöre çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika


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