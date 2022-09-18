Olay, dün gece İslahiye ilçesi Güllühüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sadettin Köse, plakası öğrenilemeyen motosikletiyle kendisine ait çiftlik evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Bölgeden geçenler tarafından motosikletinin yanında kanlar içinde bulunan Köse, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Ancak Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Motosikletiyle giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

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