Son dakika haberi: Motosikletiyle giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Motosikletiyle giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü

18.09.2022 14:43
Son dakika haberi: Motosikletiyle giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'te, motosikletiyle giderken yolda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Sadettin Köse (70), öldü.

GAZİANTEP'te, motosikletiyle giderken yolda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Sadettin Köse (70), öldü.

Olay, dün gece İslahiye ilçesi Güllühüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sadettin Köse, plakası öğrenilemeyen motosikletiyle kendisine ait çiftlik evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Bölgeden geçenler tarafından motosikletinin yanında kanlar içinde bulunan Köse, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Motosikletiyle giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

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