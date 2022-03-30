Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

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Kırıkkale'de motosiklet üzerinde kasksız yolculuk yapan iki kişi, hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Kırıkkale'de plakasız motosiklet üzerinde kasksız yolculuk yapan iki kişi, trafikte tehlike saçtı. Ana cadde üzerinde hareket halindeyken motosiklete yan oturan kadın, bir eliyle ekmeği tutup diğer eliyle de sürücüden tutunarak kendini korumaya çalıştı. Önlem almadan motosikletle trafiğe çıkarak hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

O anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde kasksız motosiklet sürücüsü ile arkasında yan oturan kadının trafikte uzun süre ilerlediği görülüyor.

(Hasan Ay/ İHA)