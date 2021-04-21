Son dakika haberi! Motosikletli kuryenin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi ile 326 Sokak kesişiminde meydana gelen kazada; Şükrü Ç. yönetimindeki 45 SC 9990 plakalı otomobil, Mehmet Ö.'nün kullandığı 34 RJ 0584 plakalı motosikletli kuryeye çarptı. Kazada Mehmet Ö., yaralandı. Yaralı Mehmet Ö., ihbarla gelen ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.