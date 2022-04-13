Son dakika haberi... Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Son Dakika

Karabük'te yüzüstü yatarak ve motosikletin önünü havaya kaldırarak ilerleyen sürücüler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda iki kişi, motosikletin üzerinde yüzüstü uzanarak seyahat etti.

Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde ise bir başka sürücü motosikletin önünü havaya kaldırarak tek teker üzerinde ilerledi.

Motosiklet sürücülerinin hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis, görüntülerin sosyal medya hesaplarından yayınlanması üzerine motosiklet sürücülerinin tespiti için çalışma başlattı.