Son dakika haberi! Motosikletlinin çarpıp kaçtığı genç kız 9 gündür hastanede tedavi görüyor - Son Dakika

Kaza, 4 Temmuz Cumartesi akşamı Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki İrem Sarul'a, ablasını ziyaret ettikten sonra eve dönerken caddede karşıdan karşıya geçtiği sırada hızla gelen motosikletli çarptı.
"PSİKOLOJİSİ BİTTİ, KENDİSİNİ TUVALETE KİLİTLİYOR"
3 günü yoğun bakım olmak üzere toplamda 9 gündür hastanede olan genç kızın babası Mustafa Sarul yetkililere seslendi. Kızına çarpan kişinin bulunmasını isteyen baba, "Kızımız ölüm döşeğindeydi, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Ablasına ziyarete gitmişti oradan gelirken motor çarpıp kaçıyor. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Bulunsun, cezası neyse çekmesini istiyorum. Kafatasında çatlak var, beynine kan sızdığı için doktorlar müşahede altında tutmak istiyorlar. Psikolojisi bitti, kendisini tuvalete kilitliyor. dedi.