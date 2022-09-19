Son dakika haberi... Motosikletteki Yasin'i öldüren arkadaşı: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

AKSARAY'da motosikletli Yasin Kara 'yı (26), aralarındaki para meselesi nedeniyle öldürdüğü öne sürülen arkadaşı Hüseyin D. (32), ilk ifadesinde "Ben sadece kendimi savundum. Pişmanım ve kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum "dedi.

Olay, 16 Eylül'de saat 21.00 sıralarında Yalnızceviz köyünde meydana geldi. Motosikletli bir kişi, iddiaya göre yanına yaklaşan otomobilden tabancayla ateş açılarak vuruldu. Silah seslerini duyup o yöne doğru giden köy muhtarı Yusuf Sarıkaya, yol üzerinde kanlar içerisinde yatan kişiyi görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin 3 kurşunla öldüğü belirlendi. Üzerinden Hacı Ertunç'a (25) ait kimlik çıkan kişinin Yasin Kara olduğu tespit edildi.