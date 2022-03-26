Son dakika haberi: Mozambik terörle mücadele için her yıl 275 milyon avro destek istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Mozambik terörle mücadele için her yıl 275 milyon avro destek istedi

26.03.2022 10:18
Son dakika haberi: Mozambik terörle mücadele için her yıl 275 milyon avro destek istedi

Son dakika habere göre Hint Okyanusu kıyısında Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in terör örgütü Ensar'us Sunna ile mücadelede her yıl 275 milyon avro destek istediği bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısında Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in terör örgütü Ensar'us Sunna ile mücadelede her yıl 275 milyon avro destek istediği bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, "Dostlarımızdan bize yardım etmelerini istiyoruz. Çünkü (Cabo Delgado'da) devam eden operasyon çok pahalı." ifadesini kullandı.

Ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna örgütü ile mücadelenin devam ettiğini belirten Nyusi, her sene 275 milyon avroya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Terörle mücadelede herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Nyusi, ülkesine yatırım çağrısı da yaptı.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Ülkeleri Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

YORUMLAR
500
Kenya'da kuraklık nedeniyle acil yardıma ihtiyaç duyanların sayısı 2,8 milyona çıktı Kenya'da kuraklık nedeniyle acil yardıma ihtiyaç duyanların sayısı 2,8 milyona çıktı Mozambik'te Ensar'us Sunna operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü Mozambik'te Ensar'us Sunna operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü

Togo Cumhuriyeti, Mozambik, Afrika, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Mozambik terörle mücadele için her yıl 275 milyon avro destek istedi - Son Dakika


Son Dakika
10:25 Kayseri'de maden ocağında göçük yaşandı: 1 işçi yaşamını yitirdi
10:24 TRT World'un yayınladığı İstanbul'daki küçük Suriye videosu tepki çekti: Video yayından kaldırıldı
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
10:06 Yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli kendisini böyle savundu: Sessizliği sağlamak için kafalarına tokat attım
10:02 Türkiye dış politikada hangi ülkeye yakın olmalı? Yüzde 52 AB diyor
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
09:24 Son dakika: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı
09:24 Aleyna Tilki, galaya kot pantolonla katılmasını şu sözlerle savundu: Tüm kıyafetlerden güzelim!
09:20 Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak
09:09 Düğün pastasına uyuşturucu koyan kayınbirader skandala neden oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 10:31:04. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Mozambik terörle mücadele için her yıl 275 milyon avro destek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement