Son dakika haberi: Mozambik terörle mücadele için her yıl 275 milyon avro destek istedi - Son Dakika

Hint Okyanusu kıyısında Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in terör örgütü Ensar'us Sunna ile mücadelede her yıl 275 milyon avro destek istediği bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, "Dostlarımızdan bize yardım etmelerini istiyoruz. Çünkü (Cabo Delgado'da) devam eden operasyon çok pahalı." ifadesini kullandı.

Ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna örgütü ile mücadelenin devam ettiğini belirten Nyusi, her sene 275 milyon avroya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Terörle mücadelede herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Nyusi, ülkesine yatırım çağrısı da yaptı.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Ülkeleri Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.