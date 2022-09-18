Son dakika haberi! MSB: 1 asker şehit oldu; 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! MSB: 1 asker şehit oldu; 12 terörist etkisiz hale getirildi

18.09.2022 15:19
Son dakika haberi! MSB: 1 asker şehit oldu; 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıfurfa Suruç hududunda, teröristlerce düzenlenen roketatar tacizinde 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıfurfa Suruç hududunda, teröristlerce düzenlenen roketatar tacizinde 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, saldırının ardından ateş altına alınan bölgede 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suruç/ Şanlıurfa hududunda, 18 Eylül 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmış, bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Bakan Akar, şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek için taziye mesajı yayımladı. Twitter'dan yayımlanan taziye mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 18 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Barış Hitler: Askerliğimi Esentepe nin yan karakolunda merkez kuleci olarak yaptım bitireli 1 ay oluyor karşı taraf gerçekten sıkıntılı yerlerdi.Daha önce de taciz atışları havan roket vs olaylar oluyordu.Yasanan olayı duyunca gerçekten tuhaf hissettim.Askeriye bambaşka yer kardeşlik dostluk halen az da olsa var eskiye nazaran tabi biraz az ama yine de var.Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum yaralı askerlere de Allah'tan şifa diliyorum. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Nanmadol Tayfunu Japonya'yı Etkisi Altına Aldı Nanmadol Tayfunu Japonya'yı Etkisi Altına Aldı Kuzey Makedonya'da Renkli Koşu Gerçekleştirildi Kuzey Makedonya'da Renkli Koşu Gerçekleştirildi Çin, 2013-2021'de Dünya Ekonomik Büyümesine Yüzde 30'un Üzerinde Katkıda Bulundu Çin, 2013-2021'de Dünya Ekonomik Büyümesine Yüzde 30'un Üzerinde Katkıda Bulundu
Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! MSB: 1 asker şehit oldu; 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
12:55 İstanbul'da 2 polisimizi silahla yaralayan saldırganların kaçış anı görüntülendi
12:56 ABD Başkanı Biden, 2. Elizabeth'in taziye defterine not yazarken kopya çekti! O anlar kameralara yansıdı
12:39 Dursun Özbek'ten Yusuf Demir sözleri: Türk statüsünde oynaması için temaslarımız sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 15:19:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! MSB: 1 asker şehit oldu; 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement