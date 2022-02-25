Son dakika haberi! MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

25.02.2022 11:01
Son dakika haberi! MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


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Irak'ın kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber! MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesi ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin... Son dakika haber! MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesi ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin...

Pençe Operasyonları, Zeytin Dalı, Saldırı, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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