Son dakika haberi | MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

17.04.2022 11:00
Son dakika haberi | MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini... Esed rejimi ile YPG/PKK'nın karşılıklı ablukası Rusya'nın arabuluculuğuyla gevşiyor Esed rejimi ile YPG/PKK'nın karşılıklı ablukası Rusya'nın arabuluculuğuyla gevşiyor

Milli, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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