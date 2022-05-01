Son dakika haberi | MSB: 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | MSB: 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

01.05.2022 10:53
Son dakika haberi | MSB: 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere 19 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere 19 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


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MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 19 terörist etkisiz hale getirildi Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 19 terörist etkisiz hale getirildi Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı, Saldırı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MSB: 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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