Milli Savunma Bakanlığı (MSB) biri Fırat Kalkanı diğeri Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, biri Fırat Kalkanı diğeri Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.