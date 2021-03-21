Son dakika haberi! MSB: 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi (2)

Son dakika haberler: ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 20'YE YÜKSELDİMilli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 20'YE YÜKSELDİ Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Kahraman Komandolarımız, kendilerine ateş açan PKK/ YPG'li teröristlere misliyle karşılık verdi. Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi" denildi.



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