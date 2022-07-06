Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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