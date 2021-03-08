Milli Savunma Bakanlığı, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlıkça yapılan açıklamada, "2021 yılı Ocak ayından itibaren 21'i büyük, 62'si orta çaplı olmak üzere toplam 83 operasyon icra edilerek 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler altıda gerçekleştirildi. Basın bilgilendirmesini bakanlık adına Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hava Binbaşı Pınar Kara yaptı. Kara, açıklamasında, "Terörle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam etmektedir. 2021 yılı Ocak ayından itibaren 21'i büyük, 62'si orta çaplı olmak üzere toplam 83 operasyon icra edilerek 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 10 Şubat 2021 tarihinde PKK'nın kendisini çok emniyette hissettiği Irak kuzeyi Gara'da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, icra ettiğimiz Pençe Kartal-2 Harekatı ile bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza saldırı hazırlığında bulunan PKK terör örgütüne büyük bir darbe vurulmuştur. Harekat boyunca 4'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. İstihbarat kaynakları tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır. Alınan istihbarat ile PKK elebaşları tarafından Gara Bölgesi'nin güvenli alan sayıldığı, bölgeye sadece hava unsurları ile sınırlı kalan bir operasyon icra edilebileceğini düşündükleri ancak, Pençe-Kartal-2 Harekatı sonrasında bu düşüncelerin yerini panik ve derin endişenin aldığı ve kendilerince ilave tedbirler almaya çalıştıkları bilgisi edinilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"IRAK'TA NATO KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİMİZ 25 OCAK'TAN İTİBAREN 25 PERSONELİMİZ İLE DEVAM ETMEKTEDİR"

Terörle mücadelenin Ocak ayında gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, komşu ülke Irak ile yakın işbirliği içinde devam ettiğini belirten Binbaşı Pınar Kara, "Tüm komşularımızla olduğu gibi Irak'ın da toprak bütünlüğüne saygılı olarak amacımız halkımızın güvenliği ve hudutlarımızın korunmasıdır. Irak'ta NATO kapsamında askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerimiz 25 Ocak'tan itibaren 25 personelimiz ile devam etmektedir. Ayrıca, ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla ortak eğitim ve tatbikatlar ile bilgi ve tecrübe paylaşımı planlanmaktadır. Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi arasında Sincar'da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla 9 Ekim 2020 tarihinde imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

"2021 BAŞINDA YASA DIŞI HUDUT GEÇİŞ TEŞEBBÜSÜNDE BULUNAN TOPLAM 13 BİN 244 ŞAHIS YAKALANMIŞ, 66 BİN 651 ŞAHIS İSE HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENMİŞTİR"

Hudut güvenliği ile ilgili olarak gerçekleştirilen operasyonlara da değinen Binbaşı Kara, "2021 yılının başından itibaren, yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 13 bin 244 şahıs yakalanmış, 66 bin 651 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 13'ü FETÖ olmak üzere toplam 55 terör örgütü mensubu yakalanmıştır. İcra edilen operasyonlar neticesinde; 10 bin 866 karton sigara, 31 kilogram uyuşturucu, 17 bin 500 adet ilaç ve 245 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Sınır Fiziki Güvenlik Tedbirleri kapsamında; Suriye hududumuzda planlanan 837 kilometre (km) sınırdan 836 km'si, İran sınırında planlanan 170 km sınırın 148 km'si olmak üzere toplamda 984 km Modüler Beton Duvar ile Asi Nehri ve Afrin Çayı'nın sınırı teşkil eden bölümlerinde 18 km Sedde ve 34 km Yüksek Güvenlikli Tel Çit inşa edilerek hudut güvenliği artırılmıştır. Ayrıca, Dicle Nehri Devriye Yolu ve Yüksek Güvenlikli Tel Çitin 18 km'sinden, 16 km'si tamamlanmıştır" diye konuştu.

"SURİYE HAREKAT ALANLARINDA 2021 YILINDA 320 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Suriye Harekat Alanlarında tesis edilen barış ve güvenlik ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin varlığı sonlandırılana kadar mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Kara şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Suriye Harekat Alanlarında DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 2021 yılında 320 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Suriye'de hayatın normalleşmesi maksadıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak, insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmaları kapsamında; 14 hastane, 13 mobil sağlık birimi yapımı sağlanarak 2 buçuk milyondan fazla Suriyeliye sağlık hizmeti verilmiştir. Bin 253 okulun onarım ve inşası ile yaklaşık 300 bin öğrencinin eğitim ve öğretime devam etmesi sağlanmıştır. Ayrıca, 486 cami ve 7 kilisenin onarım faaliyetleri tamamlanmıştır.

Türkiye, garantör ülke olarak İdlib'de, mutabakatlar kapsamında ateşkesin muhafazasını sağlamak maksadıyla üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı ile yeni bir göç dalgası ve insani dram önlenmiştir. Şu ana kadar 450 binden fazlası İdlibli olmak üzere, 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönmüştür. Geri dönüşlerin önümüzdeki günlerde devam etmesi için her türlü gayretin gösterilmesine hassasiyetle devam edilmektedir."

"EKİLEBİLİR ARAZİLERİ MAYINLARDAN VE PATLAMAMIŞ MÜHİMMATTAN TEMİZLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK 20 ARAÇTAN OLUŞAN İLK PARTİ AZERBAYCAN'A GÖNDERİLMİŞTİR"

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla kurulan Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Merkezi'nde ateşkesin kalıcı olmasına, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Kara şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, 2 Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) birliğimiz tarafından Ağdam ve Cebrail bölgelerinde mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri icra edilmekte; El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) ve Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) timlerimizle eğitimler verilmeye devam edilmektedir.

Bakanlığımız bağlısı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. ile Azerbaycan arasında imzalanan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) Üretimi ve Teslimi Projesi kapsamında, yerli ve milli imkanlarla üretilen ve işgalden kurtarılmış topraklarda yerleşim yerlerini ve ekilebilir arazileri mayınlardan ve patlamamış mühimmattan temizleme çalışmalarında kullanılacak 20 araçtan ilk parti Azerbaycan'a gönderilmiştir.

Dost ve kardeş Azerbaycan ile ikili askeri ilişkiler kapsamında 2020 yılı içerisinde iki ortak tatbikat, 2021 yılında da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla Kış-2021 Tatbikatı başarıyla icra edilmiştir.

Eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri ile 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla bugüne kadar kederde, kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz."

"Amacımız Libya'nın toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır"

Libya'da Milli Mutabakat Hükümeti ile müşterek hareket edildiğini hatırlatan Kara, "Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla Libya'da 5 eğitim merkezinde toplam bin 40 Libyalı asker/polis personele eğitim verilmektedir. Libya halkının huzur ve güvenliğine katkı sağlanması amacıyla şu ana kadar 136 mayın/EYP ve 3 bin 973 mühimmat tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Libya'da sağladığımız destek ile ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin önü açılarak Milli Mutabakat Hükümetinin siyasi varlığının daha güçlü ve saygın bir konuma gelmesine katkı sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu öncülüğünde yürütülen süreci yakından takip ediyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, amacımız Libya'nın toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Bölgedeki huzur ve istikrarın muhafazası, hukuk dışı uygulamaların tekrar yaşanmaması ve sorunların çözümü için diyaloğa açık gayretlerimiz 'Libya, Libyalılarındır' yaklaşımımızla devam etmektedir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN TÜM OLUMLU VE YAPICI ÇABALARINA RAĞMEN YUNANİSTAN PROVOKATİF VE HUKUK TANIMAZ EYLEMLERİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğine dikkat çeken Kara şunları kaydetti:

"Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizin, deniz yetki alanımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetki verdiği alanlarda, teknik ve bilimsel araştırma faaliyetlerine deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızın refakat ve kontrolünde programa uygun olarak devam edilmektedir.

Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından; Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisine, Karadeniz'de Fatih sondaj gemimiz ile DENAR-2 ve OCEANIC sismik araştırma gemilerine refakat ve koruma sağlanmaktadır.

Yunanistan Gayri Askeri Statüdeki Doğu Ege Adaları'nda statüyü bozacak şekilde askeri gemi bulundurmaya devam etmektedir. Son olarak Yunanistan tarafından Akdeniz'deki Gayri Askeri Statüdeki Meis Adası'na hücumbot konuşlandırılmıştır. Türkiye'nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen Yunanistan provokatif ve hukuk tanımaz eylemlerini sürdürmektedir.

Buna karşın, Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana gayretlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye ile Yunanistan arasında, NATO Karargahında ayrıştırma önlemleri toplantılarının 11'incisi icra edilmiştir. Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında dördüncü toplantı için Yunanistan'a resmi davet yapılmış, ancak hala bir yanıt alınamamıştır."

"TÜRKİYE, NATO'YA KUVVET KATKISINDA BİRİNCİ, NATO'YA EN ÇOK KATKI VEREN ÜLKELER ARASINDA İLK 5'TEDİR"

Türkiye ile NATO ilişkilerine de değinen Kara, "Türkiye, NATO'ya kuvvet katkısında birinci, komuta yapısı dahil NATO misyon, operasyon ve karargahlarına yaklaşık 3 bin personelle iştirak ederek NATO'ya en çok katkı veren ülkeler arasında ilk 5'tedir. Ayrıca, ortak bütçeye en fazla katkı sağlayan ilk 8 ülke arasındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm dünyayı etkileyen salgın sürecine rağmen NATO'ya karşı üzerine düşen taahhütlerini 69 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da eksiksiz yerine getirmeye devam edecek ve kesintisiz katkısını sürdürecektir.

Ülkemiz NATO'nun, 2021 yılı için yüksek hazırlıklı görev kuvveti olan VJTF-21 liderliğini

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren üstlenmiştir. Çok uluslu bir Kara Tugayı, Daimi Deniz Kuvvetleri (SNF) ve hava unsurlarından oluşan Görev Kuvvetinin üst karargah görevini 3'üncü Kor.(HRF) Komutanlığı icra etmekte, VJTF Tugayı sorumluluğu ise 66'ncı Makinize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

Ayrıca, 20 Şubat 2021 tarihi itibarıyla NATO Daimi Mayın karşı tedbirleri Görev Grubu-2'nin komutası Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 16 Nisan 2021 tarihine kadar devralınmıştır" dedi.

"ŞU ANA KADAR FETÖ'DEN 21 BİN 192 PERSONEL İHRAÇ EDİLMİŞ, 3 BİN 414 PERSONEL HAKKINDA İSE İDARİ SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR"

FETÖ ile mücadeleye de dikkat çeken Kara, "Bakanlığımız tüm birimleri ile aynı hassasiyet ve kriterlerle; yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir. 15 Temmuz 2016'dan itibaren 21 bin 192 personel ihraç edilmiş, 3 bin 414 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak 2021 itibarıyla ise; 394 personel kamu görevinden çıkarılmış, 79 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 6 personel göreve iade edilmiştir.

15 Temmuz 2016 tarihinden sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle o dönemden itibaren 112 bin 572 personel temin edilmiş, 2021 yılında 5 bin 399 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmaya başlamıştır" diye konuştu.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, VAKA ORANLARI İTİBARIYLA, EN AZ COVİD-19 VAKASI GÖRÜLEN ORDULAR ARASINDA EN ÖNLERDE YER ALMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

Covid-19 ile mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan önlemlere de değinen Binbaşı Pınar Kara, "Alınan tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri, vaka oranları itibarıyla, en az Covid-19 vakası görülen ordular arasında en önlerde yer almaya devam etmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı bağlısı kurumların imkan ve kabiliyetleri kullanılarak ve mevcut kapasiteleri geliştirmek suretiyle bugüne kadar yaklaşık 200 milyondan fazla cerrahi maske, 154 bin N-95 maske, 700 bin tulum, 549 ton dezenfektan üretilmiş ve Milli Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargah ve kurumlara dağıtılmıştır. Covid-19 tedbirleri kapsamında, personelimizin aşılanması faaliyeti planlı şekilde devam etmektedir" şeklinde konuştu.

(Utku Şimşek/İHA)