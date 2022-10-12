Msb: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Bölgelerine Saldırı Hazırlığında Oldukları Tespit Edilen 3 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hâle Getirildi - Son Dakika
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Msb: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Bölgelerine Saldırı Hazırlığında Oldukları Tespit Edilen 3 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

12.10.2022 17:34
Msb: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Bölgelerine Saldırı Hazırlığında Oldukları Tespit Edilen 3 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

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Kaynak: ANKA

YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Msb: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Bölgelerine Saldırı Hazırlığında Oldukları Tespit Edilen 3 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hâle Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Msb: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Bölgelerine Saldırı Hazırlığında Oldukları Tespit Edilen 3 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hâle Getirildi - Son Dakika
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