Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Son Dakika › Güncel › Msb: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Bölgelerine Saldırı Hazırlığında Oldukları Tespit Edilen 3 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hâle Getirildi - Son Dakika