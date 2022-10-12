MSB, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Kaynak: ANKA

YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Msb: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Bölgelerine Saldırı Hazırlığında Oldukları Tespit Edilen 3 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hâle Getirildi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.