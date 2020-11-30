Son dakika haberi... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

30.11.2020 09:58
Son dakika haberi... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,


Barış Pınarı Harekatı, Milli, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı 30 Kasım - 6 Aralık haftasına burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı Burhan Kuzu hakkındaki cinayet iddialarına oğlundan yanıt: İki kez Sitokin Fırtınası'na maruz kalınca kurtarılamadı Çukur'un 105. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı! Sinan Engin konuk oyuncu oluyor MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı
Yeni parti kuran Mustafa Sarıgül CHP'de hareketliliğe yol açtı: Uzak durun Yeni parti kuran Mustafa Sarıgül CHP'de hareketliliğe yol açtı: Uzak durun         
09:45
Sigorta devi Aegon, Türkiye dahil 4 ülkedeki faaliyetlerini satıyor Sigorta devi Aegon, Türkiye dahil 4 ülkedeki faaliyetlerini satıyor         
09:22
Son başvuru tarihi 21 Aralık! TÜBİTAK 11 personel alacak Son başvuru tarihi 21 Aralık! TÜBİTAK 11 personel alacak         
09:15
Swinger operasyonu! Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı Swinger operasyonu! Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı         
09:04
Yapımcı Bilal Özbilge, Yeliz Yeşilmen'in eşi Uğur Akbaş ile ikinci kez davalık oldu Yapımcı Bilal Özbilge, Yeliz Yeşilmen'in eşi Uğur Akbaş ile ikinci kez davalık oldu         
08:50
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı         
08:36
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
Çöp kamyonu, ekiplerden kaçan otomobili durdurmak için yolu kapattı Çöp kamyonu, ekiplerden kaçan otomobili durdurmak için yolu kapattı         
01:15
Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi         
23:22
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı         
22:24
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden         
21:54
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?         
21:51
CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı         
21:35
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı         
21:24
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu         
21:00
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti         
13:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 10:04:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei