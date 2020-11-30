MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika