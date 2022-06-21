Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

21.06.2022 10:17
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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