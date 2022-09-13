Son dakika haberi! MSB 5 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB 5 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), 5 PKKYPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi açıklaması yapıldı.
MSB'den yapılan açıklamada, Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKKYPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi ifadeleri kaydedildi. (DHA)
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