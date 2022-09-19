Son dakika haberi... MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

19.09.2022 18:34
Son dakika haberi... MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.


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Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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