Son dakika haberi! MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline ileri hava kontrolörü eğitimi verildi - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İkili Askeri Eğitim İş Birliği kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline yakın hava desteği faaliyetleri çerçevesinde 'ileri hava kontrolörü eğitimi' verildi." ifadesi kullanıldı.

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