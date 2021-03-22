Son dakika haberi... MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 günde 35 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/ YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle, son 3 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu" denildi.