Son dakika haberi: MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
25.11.2020 09:31
Son dakika haber: MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/ YPG'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Saldırı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.' - Son Dakika
Son Dakika Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı Takım otobüsünde istediği yere oturamayan Emmanuel Dennis kadro dışı kaldı Bülent Arınç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce hangi konularda ters düşmüştü? Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz