MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/ YPG 'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.' - Son Dakika

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