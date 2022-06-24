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Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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